На объекты Универсиады выехали сотрудники ФСБ

Сегодня и завтра в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, площадками для них станут новые спортивные объекты – Дворец водных видов спорта (ул. Универсиады д. 11) и Общественный центр Международного фестиваля университетского спорта (ул. Универсиады д. 7).

Силовики отработают меры реагирования на террористические угрозы. Жителей и гостей Екатеринбурга просят сохранять спокойствие, а в случае необходимости – оказать содействие правоохранителям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»