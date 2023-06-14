Площадь лесных пожаров на Урале снизилась до 72 гектаров

Всего за неделю общая площадь пожаров в Свердловской области сократилась с 932 до 72 гектаров.

Только вчера в регионе потушили четыре пожара – в Каменском, Невьянском, Нижнетуринском округах, Камышловском муниципальном районе.

Как сообщает ДИП, сейчас продолжается тушение еще пяти природных пожаров, самый крупный – в Камышловском районе, площадью 41 гектар.

Напомним, в конце апреля и начале мая природным пожарами на Урале были охвачены десятки тысяч гектаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»