Площадь лесных пожаров на Урале снизилась до 72 гектаров

Всего за неделю общая площадь пожаров в Свердловской области сократилась с 932 до 72 гектаров.
Только вчера в регионе потушили четыре пожара – в Каменском, Невьянском, Нижнетуринском округах, Камышловском муниципальном районе.
Как сообщает ДИП, сейчас продолжается тушение еще пяти природных пожаров, самый крупный – в Камышловском районе, площадью 41 гектар.
Напомним, в конце апреля и начале мая природным пожарами на Урале были охвачены десятки тысяч гектаров.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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