В Свердловской области с начала года звание «почетный донор» получили почти 500 человек (ФОТО)

Сегодня в честь Всемирного Дня донора в регионе наградили почетных доноров. По данным областной станции переливания крови, в Свердловской области сегодня награды получили 122 человека, десять из них – екатеринбуржцы. С начала года это звание получили 497 человек.

Заместитель главного врача по медицинской части Свердловской станции переливания крови Максим Галимов сообщил «Новому Дню», что регион находится в топе по количеству доноров и сдачи биоматериала. На Среднем Урале более 38 тысяч доноров и порядка 30 тысяч почетных доноров.

В 2022 году было совершено около 100 тысяч донаций.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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