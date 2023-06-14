На 15-летнего школьника завели уголовное дело об обучении подготовке терактов

В Свердловской области задержали 15-летнего школьника. Его подозревают в планировании теракта – силовики нашли у него инструкции по изготовлению взрывчатки и организации террористического акта, пишет «База».

Канал сообщает, что юноша попал в поле зрения силовых структур несколько месяцев назад, тогда же в доме школьника провели обыски. По предварительным данным, с октября прошлого года уралец стал изучать специфическую литературу и подписался на разные экстремистские каналы.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде, в отношении него на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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