Екатеринбуржцы чаще жалуются в мэрию на благоустройство и образование

Администрация Екатеринбурга за 2022 год рассмотрела свыше 94 тысяч обращений от жителей и городских организаций. Чаще всего горожан волновали вопросы благоустройства (17%), образования (14%), землепользования (13,5%) и коммунальных услуг (13%). Такие данные привел начальник департамента экономики Алексей Прядеин, представляя в думе ежегодный отчет главы города.

По 28% обращениям администрация приняла положительные решения, на 65% обращений были даны разъяснения. Остальные жалобы были либо переадресованы, либо получили отказ.

Прядеин отметил, что в 2022 году мэрия получила на 20 тысяч обращений меньше, чем в 2021 году. Это связано, прежде всего, с появлением электронного сервиса для родителей дошкольников, который в режиме онлайн показывает наличие свободных мест в детских садах. В мэрии оценили опыт применения сервиса как успешный и продолжат его использовать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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