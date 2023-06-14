Миллиард рублей потратят в 2023 году на реабилитацию пациентов после инсультов, инфарктов и травм

В текущем году более 23 тысяч пациентов в Свердловской области пройдут реабилитацию в круглосуточных стационарах, из них около 6 тысяч – дети. Чаще всего восстановление требуется после инсультов, инфарктов и травм. На реабилитацию по ОМС потратят более миллиарда рублей.

«В этом году ТФОМС утвердил программу на оказание реабилитационной медицинской помощи 23 тысячам пациентов. Это только в круглосуточном стационаре. Из всех случаев 17 тысяч – взрослые, остальные – дети, – рассказала главный реабилитолог Свердловской области Елена Пинчук. – По направлению заболеваний центральной нервной системы (в том числе инсульты, черепно-мозговые и позвоночные травмы) реабилитацию пройдут более 7 тысяч человек, по кардиологии – 3,5 тысячи человек. Еще 7 тысяч – это травматология и другие направления».

На реабилитацию в круглосуточных стационарах потратят более миллиарда рублей. Причем сумма за последние восемь лет выросла кратно.

«До 2014 года в принципе не было профиля медицинской реабилитации, по которому было бы финансирование по ОМС. Тогда впервые были найдены финансы – 60 миллионов рублей. И тогда же отладили модель финансирования, которую предложили на федеральном уровне. Один миллиард и 60 миллионов рублей – несопоставимые деньги, – рассказал заместитель директора ТФОМС Свердловской области по медико-экспертной работе Дмитрий Третьяков. – Кроме тех, кому нужна реабилитация в круглосуточном стационаре, есть и другие пациенты. В этом году 8 тысяч человек пройдут реабилитацию в дневном стационаре, на это выделено 170 миллионов рублей. Еще 10 тысяч реабилитаций будет в амбулаторном звене (150 миллионов рублей)».

Главный реабилитолог региона рассказал, что в 2022 году в Свердловской области начали отрабатывать новую технологию оказания помощи: на базе реанимаций и отделений интенсивной терапии открылись 10 отделений ранней реабилитации. Там работают мультидисциплинарные команды, которые приступают к реабилитации спустя 48 часов после поступления пациента в реанимацию. Врачи считают это очень важным, у 90% пациентов, которые проводят в реанимации более двух суток, развивается полинейропатия. Цель ранней реабилитации – максимально предотвратить развитие этого синдрома. В дальнейшем планируется открыть еще четыре таких отделения на базе реанимаций.

Елена Пинчук отметила, что заболеваемость инсультами и инфарктами в Свердловской области год от года колеблется, но остается примерно в одних цифрах (каких именно – спикер не уточнила). Смертность растет, но пока не критически.

Отметим, что, по данным Росстата, в 2021 году (данные за 2022 год будут опубликованы в июле) в Свердловской области от разных заболеваний умерли 76 765 человек, из них почти половина (29 710 человек) – от болезней системы кровообращения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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