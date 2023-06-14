Девочка-подросток смешала таблетки с пивом и умерла

В Екатеринбурге умерла школьница, которая смешала алкоголь с таблетками. Как сообщает телеграмм-канал Shot, погибшей было 14 лет. По назначению врачей она, как сообщает ТГ-канал, принимала таблетки, не совместимые с алкогольными напитками.

Девочка пришла в гости на съемную квартиру к своему знакомому, где они пили пиво. после этого девочка пожаловалась на плохое самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать. Когда знакомый понял, что гостье нехорошо – вызвал скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Постфактум было установлено, что подросток принимала таблетки «Анафранил», которые несовместимы с алкоголем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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