Ученые нашли на Урале останки рептилий, которым 35-45 миллионов лет (ФОТО)

Уральские палеонтологи обнаружили редкие для нашего региона находки: позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи, по предварительным данным, им 35-45 миллионов лет.

Открытие сделали палеонтологи Института экологии животных и растений УрО РАН и УрФУ, которые сейчас находятся на реке Миасс в Курганской области. Остатки рептилий отправили для последующих исследований в Палеонтологический институт РАН в Москве.

«Это вторая такая уникальная находка, и нам повезло изучить их обе. Дело в том, что ископаемые остатки палеогеновых змей достаточно полно описаны с территории Западной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, а на территории Урала и Западной Сибири такие находки не известны. Нам же в прошлом году удалось найти позвонок морской змеи на реке Дерней в Свердловской области. А в этом году наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки – на реке Миасс. К сожалению, нам самим, проведя полноценное изучение отложений реки Миасс, найти еще один позвонок не удалось, однако обнаружили кусочек панциря черепахи. Это тоже крайне редкая находка», – рассказал руководитель исследований, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов.

Миасс – сегодня самая северная точка распространения морских змей в Азии. Кроме того, находки ученых подтверждают, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене было море. Кроме того, в Курганской области палеонтологи обнаружили зубы крупных акул и остатки костистых рыб.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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