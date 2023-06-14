С рейса Екатеринбург – Сочи сняли компанию друзей, которые напились перед отпуском и дебоширили

В аэропорту Кольцово во время посадки на рейс компания друзей устроила пьяный дебош. Супружеская пара и их знакомый собирались лететь в отпуск в Сочи, вместо этого их доставили в дежурную часть полиции и оштрафовали.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел рано утром. В дежурную часть Кольцово поступило сообщение, что на стоянку самолета, вылетающего в Сочи, требуется наряд полиции.

Как оказалось, дебоширили супружеская пара из Екатеринбурга (1985 и 1989 годов рождения) и их знакомый. Все трое собирались в отпуск на море и перед посадкой в самолет выпили.

«Бортпроводник сделала замечание 33-летнему пассажиру, на что мужчина начал выражаться грубой нецензурной бранью и вести себя агрессивно, его друзья также подключились – начали возмущаться и вести себя агрессивно. Согласно акту командира воздушного судна, данным пассажирам было отказано в перелете», – сообщили в пресс-службе.

Дебоширов доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово. На нарушителей составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Правонарушителям назначены штрафы по 1000 рублей каждому.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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