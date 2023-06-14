В Екатеринбурге стало больше фанатов спортивного образа жизни

В Екатеринбурге растет число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. В 2022 году к здоровому образу жизни приобщились еще 56 тысяч человек. А всего в городе увлечены спортивными занятиями 763 тысячи человек (почти 50% населения Екатеринбурга). Такая статистика представлена в ежегодном отчете главы Екатеринбурга, документ сейчас рассматривают профильные комиссии городской думы.

Как сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин, в прошлом году в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 69 спортивных сооружений. Из них 32 объекта были построены на территории школ и детских садов, 14 – в новых жилых кварталах, 6 – за счет благотворительных фондов, 13 – в собственности фитнес-центров, 3 площадки по программе «Спорт в каждый двор» и один сезонный каток в торговом центре «Веер Молл».

Также в Екатеринбурге работает 41 спортивная школа (30 муниципальных), где в общей сложности занимаются 37 тысяч детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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