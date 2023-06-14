По Екатеринбургу ездили 16 неисправных автобусов

В Екатеринбурге госавтоинспекторы провели рейд по проверке автобусов. Из 180 транспортных средств 16 оказались критически неисправны, им вообще нельзя было выезжать на дороги, и тем более перевозить пассажиров.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали водителя, который ездил без прав – до этого его лишили водительского удостоверения за нарушения.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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