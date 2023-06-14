В Первоуральске вандалы разгромили могилы на кладбище, задержан подозреваемый (ФОТО)

В Первоуральске вандалы устроили погром на Талицком кладбище – пострадали около десяти надгробий. Были обрушены плиты и кресты на могилах. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

«В дежурной части ОМВД России по городу Первоуральску информация по факту повреждений надгробий на Талицком зарегистрирована, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Ранее отделом дознания ОМВД России по городу Первоуральску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренное ч. 1 ст. 244 УК РФ. В ходе оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления был задержан и дал признательные показания житель Первоуральска, ранее судимый», – сообщили «Новому Дню» в ОМВД по Первоуральску.

Источник фото: pervomedia.ru

Первоуральск, Владислав Тринько

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