Полицейские на мотоциклах устроили погоню за лихачом (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД на мотоциклах устроили погоню за водителем, который пытался скрыться. Оказалось, что при себе у него были наркотики.

Полицейские ловят лихача

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчину на автомобиле «Хавал» инспекторы попытались остановить на дублере Сибирского тракта. Водитель не подчинился, а, напротив, увеличил скорость. Во время погони он выезжал на встречную полосу, гнал на красный свет, а также выбрасывал из машины свертки с белым порошком.

У Новокольцовского тракта лихача задержали. Это оказался 34-летний житель поселка Верхнее Дуброво, ранее судимый за кражу.

Полицейские нашли 6 свертков, от которых мужчина пытался избавиться. Оказалось, что там было наркотическое средство метилэфедрон общей массой более 15 граммов. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Также водителя оштрафуют за нарушения ПДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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