Сайт с результатами ОГЭ свердловских школьников выдает ошибку при загрузке

Официальный сайт с результатами ОГЭ девятиклассников Свердловской области второй день работает с перебоями. Родители рассказывают, что по несколько часов обновляют сайт, но тот выдает ошибку 502 – «Неверный шлюз».

Проблема, судя по рассказам, возникла вчера, когда на сайте стали публиковаться результаты экзаменов по обществознанию, информатике, английскому языку. На форуме Umama родители на нескольких страницах рассказывают, как не могут зайти на сайт gia66.ru с первого раза.

«Сидите обновляйте, я раз пять нажала, потом загрузилось», – пишут пользователи.

Другие советуют смотреть результаты рано утром, когда нагрузка на ресурс значительно ниже.

В министерстве образования Свердловской области объяснили, что сейчас на сайт gia66.ru идет загрузка результатов 30 тысяч участников ОГЭ. Из-за высокого числа запросов фиксируется нестабильная работа сайта. Специалисты уже настраивают работу сервиса. Официальный день объявления результатов наступит завтра, 15 июня. Но уже сегодня дети могут узнать результаты лично в школе. Апелляции можно будет подать 16 и 17 июня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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