На Урале судят женщину, которая отказалась признаваться в убийстве 15-летней давности

Туринский районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве пенсионера в 2004 году. Преступление было совершено в селе Туринская Слобода.

По версии следствия, в период с 22 по 23 июня 2004 года обвиняемая по просьбе 78-летнего мужчины помогала передвинуть мебель в его квартире, но в процессе перестановки они поссорились. Пенсионер, держа в руках молоток, потребовал от женщины покинуть его жилище. Отмечается, что пожилой мужчина не угрожал и не представлял опасности для соседки. Но она, разозлившись, выхватила из его рук молоток и не менее восьми раз ударила им по голове пенсионера. Травмы стали смертельными для старика.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Несмотря на истечение сроков давности уголовного преследования (на основании п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ – 15 лет после совершения особо тяжкого преступления), свердловчанка вину не признала и не согласилась с прекращением уголовного дела по данному основанию. В связи с этим уголовное дело об убийство пенсионера было направлено в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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