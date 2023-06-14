Суд арестовал экс-бойца ММА за участие в смертельной драке на Юго-Западе

Екатеринбург (Новый День, Екатерина Норсеева – Сегодня Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО бывшего бойца ММА Сухроба Давлатова за участие в смертельной драке на Юго-Западе. В ней в выходные погибли два человека.

Инцидент произошел утром 12 июня на улице Бардина. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за денег, должник и его кредитор пришли на встречу с «группами поддержки», в результате два человека, оба граждане Таджикистана, получили смертельные ранения, еще трое – травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Один из участников драки сам сдался полиции, другой, по некоторым данным, бежал на Родину, а третьего – Давлатова – задержали накануне в Челябинске. Отметим, что последний находился в России под другим именем – сегодня на слушании его представили как Илеса Бобиева, т.к. несколько лет назад гражданин Таджикистана был выдворен из России, но вернулся, сменив на родине документы, уточнил портал 66.ру.

Давлатов подавал надежды как боец ММА, выступая на турнирах «Рати» и даже однажды одержав победу над Егором Голубцовым, однако после 2017 года пропал из спортивной повестки.

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