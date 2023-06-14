На Урале начнут массово строить розетки для электрокаров

В Свердловской области за этот год должно появиться 30 зарядных станций для электрокаров, сообщил вице-губернатор Дмитрий Ионин. Делать это будет российский оператор Hyper, однако пока инвестор подписал с регионом только соглашение.

При этом потребность в зарядках действительно есть. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, в регионе зарегистрировано 559 транспортных средств с электродвигателями, еще у 2776 ТС стоят «гибриды».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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