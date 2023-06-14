В Екатеринбурге зарегистрировано резкое снижение смертности

Смертность в Екатеринбурге в 2022 году снизилась на 23% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, естественная убыль населения за год сократилась в 4,5 раза. Причиной послужило значительное улучшение эпидемиологической ситуации по Covid-19.

По словам чиновника, в 2022 году в Екатеринбурге родилось 16 192 детей, а умерло 17 509 человек. Таким образом, естественная убыль составила 1 317 человек. Показатели рождаемости в городе остались примерно на уровне прошлых лет, статистика по смертности по сравнению с «ковидными» годами значительно улучшилась.

Младенческая смертность в Екатеринбурге в 2022 году составила 4,2 случая на 1000 детей, родившихся живыми. Как подчеркнул Прядеин, этот показатель находится в пределах целевого значения, установленного нацпроектом «Здравоохранение».

В сентябре 2022 году также были опубликованы окончательные итоги всероссийской переписи населения, проходившей в 2021 году. На тот момент в Екатеринбурге было зарегистрировано 1 миллион 588,7 тысячи жителей. С момента переписи 2010 года население уральской столицы увеличилось на 200 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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