Екатеринбургский метрополитен заложит капсулу времени с посланиями горожан

Екатеринбургский метрополитен объявил о создании капсулы времени в честь 300-летия города. Жителям уральской столицы предлагается пофантазировать на тему, какой будет городская подземка через 25 лет. Письма и рисунки горожан поместят в специальную капсулу и заложат на территории электродепо «Калиновское». Вскроют послание в 2048 году.

Сбор материала для капсулы времени продлится до 1 августа 2023 года. Горожане могут отправить письма на абонентский ящик: 620014, г. Екатеринбург, а/я 399 (с пометкой «Капсула времени»), передать сотрудникам транспортной безопасности на любой из станций метрополитена или принести на контрольно-пропускной пункт управления метрополитена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 3.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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