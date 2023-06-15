В Екатеринбурге женщина на электросамокате сбила пешехода (ВИДЕО)

В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила женщину, переходящую дорогу. Столкновение случилось накануне на пешеходном переходе на улице Уральской. Оба участника аварии пересекали проезжую часть.

Водитель самоката сбила пешехода

Пострадала 36-летняя екатеринбурженка. С ушибом брови ее забрала бригада медиков, сообщили в ГИБДД.

Напоминаем, что, согласно ПДД, водители самокатов и велосипедов обязаны спешиться при пересечении проезжей части и переходить дорогу пешком.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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