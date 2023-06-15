В Екатеринбурге женщина на электросамокате сбила пешехода (ВИДЕО)

В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила женщину, переходящую дорогу. Столкновение случилось накануне на пешеходном переходе на улице Уральской. Оба участника аварии пересекали проезжую часть.
Водитель самоката сбила пешехода
Пострадала 36-летняя екатеринбурженка. С ушибом брови ее забрала бригада медиков, сообщили в ГИБДД.
Напоминаем, что, согласно ПДД, водители самокатов и велосипедов обязаны спешиться при пересечении проезжей части и переходить дорогу пешком.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube