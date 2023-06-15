Осенью в семи городах области появится свой органный зал

К осени 2023 года в семи территориях Свердловской области реализуют проект «Органный концертный зал». Соответствующее трехстороннее соглашение сегодня заключат министерство культуры Свердловской области, Свердловская государственная академическая филармония и руководство семи муниципалитетов.

Благодаря проекту для жителей Байкалово, Белоярского, Камышлова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска впервые пройдут концерты, где жители услышат новый цифровой орган Свердловской филармонии, и для этого не нужно будет выезжать из своих населенных пунктов. Стартует проект 30 сентября в селе Байкалово.

«Это будет не просто звучание одного реально существующего органа. С новым инструментом мы получим возможность услышать множество величайших исторических органов, звучание которых заключено в одной консоли. Каждое произведение программы будет представлено исторически достоверно – как это было задумано авторами, на тех инструментах, на которых играли сами композиторы», – прокомментировал органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

Свердловская область, Владислав Тринько

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