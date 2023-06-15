В Академическом откроют еще одну детскую школу искусств (ФОТО)

К новому учебному году в Академическом откроется еще одна школа искусств. Это будет филиал ДШИ № 6 имени К.Е. Архипова. В помещении на улице Парина, 33, уже идут отделочные работы. Его городу передаст главный застройщик восьмого района АО «СЗ «РСГ-Академическое».

Открытие филиала ДШИ на улице Парина, 33, запланировано на август. Передача отремонтированного помещения станет подарком к 300-летию Екатеринбурга от АО «СЗ «РСГ-Академическое». А уже 1 сентября в ДШИ на бюджетной основе начнут учиться более ста юных жителей Академического. Здесь будут изучать народные инструменты, обучаться хоровому пению, эстрадным искусствам. Еще 40 детей смогут постигать музыкальное искусство вне бюджета. Кстати, музыкальным оборудованием эта школа искусств сможет похвастаться: его помогал выбирать сам Игорь Бутман – народный артист России и директор академии джаза.

«Для Наукограда важно именно наличие творческих, талантливых, одаренных людей, и развитие этого потенциала должно закладываться с детства. Поэтому у нас очень творческие, очень инициативные преподаватели в школах, очень много секций благодаря им существует. Дети заняты практические целый день, плюс мы дополнительно создаем возможности для этого творческого развития», – прокомментировал генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Кстати, ровно год назад застройщик передал Екатеринбургу помещение под филиал ДШИ имени Мосина. С сентября 2022 года дети здесь изучают художественное искусство. В районе, говорят представители «РСГ-Академическое», где каждый третий житель – ребенок, детство у каждого должно быть счастливым.

«Мы надеемся, что те усилия, которые мы предпринимаем сегодня в развитие духовного и творческого потенциала детей, они в будущем действительно помогут создать настоящий Наукоград», – добавил Сергей Ланцов.

Директор детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова Елена Серебренникова уже оценила помещения, которые примут детей в сентябре 2023 года.

«Строительные работы на настоящем этапе превзошли наши ожидания. Конечно же, всё практически готово к чистовой отделке, мы ожидаем, что буквально через месяц это здание преобразится и мы с радостью будем завозить сюда музыкальное оборудование», – отметила Елена Серебренникова.

Напомним, восьмой район Екатеринбурга развивается по концепции Наукограда. Здесь еще с детских садов растят будущих ученых. В школах Академического созданы профильные классы по разным предметам, что позволит детям с ранних лет углубленно изучать науки. На территории района работает несколько институтов УрО РАН, а в будущем появится медицинский кластер.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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