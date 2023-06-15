В Академическом произошла массовая драка с пьяной компанией (ВИДЕО)

Накануне в Академическом произошла массовая драка. Конфликт случился на Сахарова, 45. Местная жительница рассказала «Новому Дню», что во двор на «четырке» приехала пьяная компания. Ребята ездили по пешеходным зонам, клумбам. Вероятнее всего, они были пьяные.

Массовая драка в Академическом

В какой-то момент компания дебоширов отошла по малой нужде, а свое авто они оставили заведенным. Мимо прошел мужчина, который решил заглушить машину, дабы обеспечить безопасность пешеходам и детям. Это стало поводом для конфликта. Молодые люди накинулись на него.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства задержали двоих мужчин, которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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