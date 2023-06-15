Екатеринбуржцам надоело бить бокалы и выпускать голубей на свадьбах

Жители Екатеринбурга в целом положительно относятся к соблюдению свадебных традиций и обычаев, однако некоторые из них постепенно уходят в прошлое.

Например, только 28% респондентов «Авито Услуги» нравится обычай разбивать на счастье бокалы, еще меньше, 20%, одобряют традицию выпускать голубей.

Самая любимая свадебная традиция у жителей Екатеринбурга – бросать и ловить букет невесты, этот обычай соблюдали на своей свадьбе 62% опрошенных женатых пар. В топ-5 самых популярных свадебных обычаев также вошли: классические конкурсы с тамадой (51%), откусывание каравая (45%) и выкуп невесты (39%).

Профессиональные ведущие свадеб в городе пользуются достаточно высоким спросом. В мае 2023 года спрос на их услуги вырос почти на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предложений от исполнителей выросло на 12%.

Добавим, среди жителей малых городов традиционные обычаи более популярны. Например, конкурсы с тамадой устраивали 52% респондентов, откусывание каравая – 49%, выкуп невесты – 51%. Кроме того, есть зависимость от возраста молодоженов – чем они старше, тем консервативнее, и наоборот.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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