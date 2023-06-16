Сегодня можно погадать на урожай и рыть колодцы

Сегодня православная церковь отмечает день святого Лукиллиана, называемого в народе ветренником. Южный ветер в этот день предвещает урожай на яровые культуры, северо-западный – сырое лето, а восточный сулит болезни.

На Руси в день Лукьяна-ветренника рыли колодцы. Для определения нужного места на землю опрокидывали сковороду и по сырости, скопившейся на ней, узнавали, близко ли находится вода. Дождливый день 16 июня предвещал селянам грибное лето. По прогнозу метеорологов, сегодня в Свердловской области осадки не ожидаются, температура воздуха днем будет достигать отметики в 25 градусов выше ноля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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