Бывший наркоман с дипломом экономиста арестован за попытку вступить в ряды террористов

В Екатеринбурге арестован 40-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, который несколько лет назад пытался выехать за границу, чтобы вступить в одну из запрещенных в России террористических организаций.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в 2105 году мужчина, который придерживался радикальных религиозных взглядов, попытался перебраться в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях. Уехать у него не получилось, и он какое-то время жил в Екатеринбурге. Сотрудники правоохранительных органов узнали о его планах, было возбуждено уголовное дело по статьям 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что неудавшегося террориста вычислили сотрудники полиции из Центра по противодействию экстремизму. Подозреваемого взяли в Казани. О себе он рассказал, что окончил Санкт-Петербургский университет по экономической специальности, ранее был наркоманом, но, по его словам, завязал. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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