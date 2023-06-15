Следователи проверят информацию о том, что в Ирбите учительница ударила школьника

В соцсетях распространяется видео, на котором педагог одной из школ Ирбита якобы толкает и грубо обращается с одним из учащихся. Следователи начали проверку.

Видеоролик, записанный одним из учеников школы №1, появился в группе «Инцидент Ирбит» в «ВКонтакте» и Телеграме. На кадрах взрослая женщина несколько раз толкает подростка и грубо объясняет ему, чтобы тот чего-то не делал. В описании к ролику говорится, что женщина – это педагог-организатор. Якобы, ее дочь учится в той же школе, и подросток ее обижает.

«Педагог хватала ребенка за горло так, что остались красные пятна на шее и стукнула головой о стену. Администрация школы встает на сторону учителя и пытается это все замять. А так как за ребенка некому заступиться он остается крайним. Данным постом хочу обратить внимание на то, какие ПЕДАГОГИ подают пример нашим детям, – сообщают родители школьников», – говорится в описании к видео.

В комментариях люди высказывают разные версии. Одни считают, что видео постановочное, и на кадрах – двое подростков, а вовсе не педагог. Другие верят публикации и говорят, что такое могло произойти.

В школе №1 Ирбита на момент написания новости на телефонный звонок никто не ответил. Свою проверку начали следователи.

«Сегодня в следственный отдел по городу Ирбит СУ К России по Свердловской области поступила информация о возможном причинении телесных повреждений ученику одной из школ в результате произошедшего конфликта с педагогом данного образовательного учреждения. В целях установления всех обстоятельств случившегося, по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолия Дмитриевича Надбитова, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В рамках проверки, в том числе, проведут экспертное исследование, которое установит, были ли причинены ребенку повреждения, и если да, то определит степень их тяжести.

«Кроме того, в целях предупреждения подобных фактов, сотрудниками СК России будут приняты меры, направленные на установление причин и условий, которые способствовали возникшей ситуации», – говорится в сообщении следователей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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