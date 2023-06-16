В Екатеринбурге вынесли приговор матери, которая не давала лекарств дочери и довела ее до смерти

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор женщине, которая сознательно не давала инсулин больной сахарным диабетом 11-летней дочери. Не получая лекарств и должного лечения девочка скончалась.

Как сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенку был поставлен диагноз «сахарный диабет I типа» 28 февраля 2019 года. Врачи назначили девочке обязательную пожизненную заместительную терапию препаратом инсулин. Но с 28 октября по 17 ноября 2021 года женщина перестала ставить уколы дочери и не получала в больнице направление на анализ мочи ребенка, тем самым проигнорировав рекомендации врача-эндокринолога. В материалах уголовного дела указано, что женщина самостоятельно решила прекратить инсулинотерапию дочери. Когда у девочки ухудшилось состояние, мать не обратилась за медицинской помощью, и девочка умерла дома. Суд признал 50-летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В отношении обвиняемой проводилась судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертного исследования, женщина могла осознавать опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию она не нуждается в применении к ней принудительных мер медицинского характера, сообщили в областном следственном комитете. Женщине назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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