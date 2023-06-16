В выходные на севере Свердловской области похолодает до +2 градусов

В предстоящие выходные в Свердловской области будет прохладно. В среднем температура воздуха в субботу составит +17 –... +22 днем, ночами на севере похолодает до +2.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге завтра будет от +20 до +22 градусов днем, от +11 до +13 ночью. В воскресенье похолодает до +15 – ... +17 днем, +6 –... +8 ночью. Осадков не ожидается. По области местами будет холоднее. На севере в воскресенье будет +8 днем, +2 ночью. Могут пойти дожди.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко говорила, что на следующей неделе (17-24 июня) умеренная погода сохранится. Временами ожидается дождь (3-4 дня с осадками). В целом сумма осадков за июнь может составить 70-80% месячной нормы. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России июль ожидается теплее нормы на 1°, количество осадков около и меньше средних многолетних значений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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