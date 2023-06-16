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Пятница, 16 июня 2023, 11:09 мск

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На Землю обрушилась странная магнитная буря

Сегодня ночью на Земле зарегистрировали магнитную бурю средней силы. При этом, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, явление это странное, так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек. «Причиной точно не являются события на Солнце», – подчеркнули там.

Ученые полагают, что Земля могла попасть в поток более быстрого солнечного ветра, который имеет периодический характер, повторяется и который ранее вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля. «Во время следующего прохождения, в мае, 21-22 числа, поток создал короткую магнитную бурю второго уровня, продолжавшуюся всего лишь 4 часа. По этой причине ожидалось, что поток и вызвавшая его корональная дыра на Солнце деградируют и на новом витке полностью исчерпают «ударную» силу. Судя по всему, этого не произошло. Сама ситуация, когда потоки солнечного ветра сохраняют базовую структуру на протяжении 3 и более месяцев, не вполне характерна, но периодически наблюдается», – уточнили в лаборатории. Там также заметили, что пока не ожидают усиления бури и что поле Земли стабилизируется до конца дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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