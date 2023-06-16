Нужны ли танки НАТО в российских городах: отвечают депутаты и политологи

На площадях российских городов может появиться подбитая трофейная техника недружественных стран, захваченная в зоне специальной военной операции. По крайней мере, о том, что такая инициатива обсуждается на достаточно высоком уровне, пишут на этой неделе политические телеграм-каналы. «Новый День» спросил у депутатов Госдумы и политологов, что они думают об этой инициативе.

Депутат Максим Иванов находит, что это хорошая идея. «В зарубежных странах выставляют напоказ нашу военную технику. Почему нам не сделать то же самое? Например, у нас в Екатеринбурге можно было бы поставить эти хваленые «Леопарды» и «Брэдли» в ЦПКиО или у Окружного дома офицеров. Или у оставшихся западных консульств, которые еще работают или находятся в спящем режиме. А рядом можно поставить пункты записи на военную службу. Это поможет пробудить у граждан гордость за наши Вооруженные Силы, – считает Максим Иванов. – Кроме того, это напомнило бы людям, в какой серьезной ситуации сейчас находится наша страна. А то стоит отъехать от Ростова – чувствуется какая-то расслабленность, как будто ничего не происходит».

Практически такую же точку зрения высказал депутат Андрей Альшевских: «Четыре новых региона России очень хорошо понимают, что происходит, потому что испытали на себе удары по социальной, транспортной инфраструктуре, жилым кварталам. Так же, как и приграничные области – Белгородская, Брянская, Курская. Но чем дальше от зоны проведения спецоперации – тем меньше люди задумываются о том, что ведутся реальные боевые действия. Да, об этом каждый день говорят по всем федеральным каналам, но очень многие люди все еще живут с ощущением «меня это не касается». Им надо постоянно объяснять, кто нам противостоит – это не Украина, это НАТО, объяснять, что будет, если все поставленные цели СВО не будут достигнуты. И, наверно, демонстрация трофейной техники – тоже неплохая идея, хотя, конечно, решение должно принимать военно-политическое руководство страны».

Политолог Андрей Перла отмечает, что не все так просто. «Есть две важные точки, которые нужно осознать, прежде чем определиться с отношением к этой инициативе. Первое. Люди, которые предлагают выставлять в наших городах подбитую натовскую технику, реагируют на практику, которая есть в недружественных странах – Чехии, Германии. Копировать идеи противника – значит, лишать себя победы. Второе. Да, у нас есть сталинский опыт выставления фашистской техники в Парке Горького в 1943-1948 гг. Москвичи тогда были очень рады. Но тогда страна вела войну, в которой участвовали все, включая детей и дряхлых стариков, каждый на своем месте. Если бы какой-то историк задался вопросом, какой процент ВВП Советский Союз тратит на войну, то вышло бы все сто. А Россия, по исследованию Всемирного банка, тратит на спецоперацию 3% ВВП. С учетом запланированного роста экономики на 2%, не тратит почти ничего. Государство не истощает свою экономику, это своего рода новый социальный договор. Это дает возможность очень многим гражданам жить по-прежнему, так, как будто никаких боевых действий нет. Тогда зачем это делать? Такая демонстрация была бы нужна в том случае, если бы стоял вопрос о необходимости всеобщей мобилизации», – рассуждает Перла. Напомним, недавно президент Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что такой необходимости нет.

Политтехнолог Илья Ананьев сделал акцент на рисках, которые лежат в области градостроения и общественного пространства мегаполисов и городов, а также настроения общества:

«Какие риски видятся в перспективе.

1. Реакция самих губернаторов может быть пестрой и не всегда соглашательской.

2. Места для «особенных» выставок предсказуемо будут выбираться в хорошем городском трафике с большой интенсивностью транспорта, пешеходов и туристов. Реакция людей, семей с детьми, пестрых горожан будет несомненно противоречивой, что подтолкнет дискуссии в обществе и СМИ об СВО.

3. В будущем места расположения «уничтоженной военной техники» могут стать в концепции развития городов «обходными» трассами и «замершими» очагами городов. Все-таки- это прямая ассоциация с гибелью и человеческими жизнями.

4. Временные «музеи» трофеев СВО привлекут риски различных провокаций и хулиганств со стороны радикалов и просто «несогласных». Все мы помним пример с Ельцин-Центром и памятником президенту Ельцину. Екатеринбург пережил уже несколько покушений на фигуру мирного Бориса Ельцина и памятник до сих пор охранят экипаж МВД.

Все-таки решение, которое требует больших «весов» с точки зрения встраивания его в жизнь тревожного социума», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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