Под Екатеринбургом отменили фестиваль, на который ехали «Кирпичи» и F.P.G.

Фестиваль «Музыка свободы» в 2023 году не состоится. Такое объявление сделали его организаторы на официальном сайте мероприятия, которое должно было пройти 28-30 июня в Заречном.

«Наверное, все вы уже заметили череду переносов фестивалей. И мы, увы, не стали исключением из этой печальной тенденции. К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесён на следующий год. Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени», – говорится в сообщении организаторов (концерт-холл «Свобода»).

На берегу реки Пышма в Заречном должны были выступить «Кирпичи», F.P.G., Stigmata, «Аффинаж», «Концы» и десяток других групп. Билеты можно либо вернуть и получить деньги, либо обменять его на билеты на концерте в «Свободе», либо сохранить до следующего года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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