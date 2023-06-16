ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей в садовых и коттеджных поселках

В предстоящие выходные Госавтоиспекция проведет очередной рейд для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. Инспекторы будут патрулировать сельские территории, коллективные сады и коттеджные поселки, где чаще всего задерживаются нетрезвые водители, сообщили в ведомстве.

В минувшие трехдневные выходные дорожные полицейские зарегистрировали более 5 тысяч нарушений ПДД. В том числе почти 200 водителей были за рулем в алкогольном опьянении, а еще 150 – управляли машиной без прав. На загородных дорогах инспекторы зафиксировали 250 опасных выездов на встречную полосу, более сотни нарушений правил перевозки детей в автомобилях и почти 1700 водителей, которые не были пристегнуты ремнем безопасности.

Граждан, которые стали свидетелями грубых нарушений ПДД, просят сообщать об этом в полицию по телефону 02 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»