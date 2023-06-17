Водитель улетел в кювет, когда пытался объехать зайца. Пострадали четыре человека (ФОТО)

На трассе Екатеринбург –– Нижний Тагил – Серов водитель попал в аварию, когда пытался объехать зайца. Авария случилась сегодня в 4 утра. Мужчина за рулем «Шевроле Круз» ехал со стороны Екатеринбурга в Нижний Тагил. Он рассказал госавтоинспекторам, что на дороге неожиданно появился заяц. Автомобилист сделал резкий маневр, но потерял управление и попал в аварию.

Вместе с ним в салоне были пассажиры.

«В результате ДТП автомашине причинены значительные механические повреждения, 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Водитель и его 18-летняя подруга, которая в этот момент находилась на переднем пассажирском сиденье, с многочисленными травмами головы и спины госпитализированы в центральную городскую больницу Нижнего Тагила. 21-летний мужчина-пассажир получил сотрясение головного мозга. Среди пассажиров также оказалась 16-летняя девушка, после осмотра медиками несовершеннолетняя с ушибами головы и руки отпущена домой», – рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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