В Каменске-Уральском в пожаре погиб мужчина (ФОТО)

В Каменске-Уральском во время пожара погиб мужчина. Возгорание случилось накануне вечером в общежитии на улице Белинского. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, огнем было охвачено 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 46 человек, 8 из которых дети.

Во время тушения нашли тело мужчины. Информацию об этом подтвердили в региональном СКР. Следователи проводят проверку, точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.

Каменск-Уральский, Владислав Тринько

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