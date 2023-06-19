В Сосьве 14-летний подросток сбил мальчика на велосипеде (ФОТО)

В Сосьве подросток на машине сбил шестилетнего мальчика. Чтобы помочь ребенку, очевидцам пришлось поднимать автомобиль.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 16 часов в поселке Восточный Сосьвинского городского округа. 14-летний парень сел за руль «Киа Сид». С ним ехали две девушки 15 и 16 лет и 19-летний владелец автомобиля. Причем у хозяина машины тоже не было прав, но он регулярно на ней ездил.

Веселая покатушка подростков закончилась печально. На улице Пролетарской парень потерял управление и сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, который ехал по проезжей части навстречу движению. После удара ребенок оказался под днищем автомобиля, машину переворачивали, чтобы его достать. Врачи диагностировали перелом костей таза и ушиб легких.

В итоге 19-летний владелец машины получил протоколы по ч.3 и ч.1 статьи 12.7 КоАП РФ за езду без прав и передачу управления лицу без водительских прав. В отношении родителей 14-летнего парня и его 15-летней подружки составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Маме сбитого ребенка тоже грозит наказание, так как мальчик с ее разрешения поехал кататься на велосипеде, в итоге оказался на проезжей части, что запрещено ПДД.

Сосьва, Марина Иванова

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