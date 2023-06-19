Хозяин хаски заплатит мальчику 100 тысяч за искусанное лицо

В Камышлове хозяин хаски, которая напала на десятилетнего мальчика, заплатит его семье 100 тысяч рублей по иску прокуратуры в интересах ребенка. Вся сумма – это компенсация морального вреда, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Собака в момент нападения на ребенка находилась вне ограждения дома, без намордника и без поводка. Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, несовершеннолетнему причинены повреждения, расцененные экспертом как повлекшие легкий вред здоровью. Нападением животного ребенку причинены как физические, так и нравственные страдания», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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