Мэрия начинает отбор кандидатов на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Екатеринбургская дума в нынешнем составе соберется в последний раз 8 августа. В этот день депутаты выберут трех новых почетных горожан Екатеринбурга из предложенных мэрией кандидатов.

Как рассказал вице-спикер Виктор Тестов, в этом году в городскую администрацию поступило 19 представлений о награждении. Список рассматривает комиссия, в которую на паритетных началах входят сотрудники мэрии и депутаты городской думы. Отбор кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» пройдет завтра, 20 июня.

«Почетное звание присваивается за особые заслуги или выдающиеся достижения, способствовавшие укреплению и развитию Екатеринбурга, росту его авторитета в России и за рубежом, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу», – отметил Тестов.

Обычно городская дума каждый год утверждает только одного нового почетного горожанина, но в честь 300-летия будут награждены званием сразу три отличившихся екатеринбуржца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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