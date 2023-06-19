Академический на неделю оставили без горячей воды

В Академическом начались опрессовки. В выходные жители этого района получили уведомления от управляющей компании, что воды не будет с 18 часов 17 июня до 8 часов 23 июня. Фактически в большинстве домов вода стала остывать ближе к ночи воскресенья.

В Академическом районе закрытая схема ГВС, без отключения нагрева проводить гидравлические испытания нельзя. В остальных районах города опрессовки проходят без отключения горячей воды. Сейчас идет третий этап, всего их будет четыре. Последний запланирован на 8-11 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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