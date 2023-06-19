Два уральских университета попали в топ-20 экономических вузов по уровню зарплат

Сайт SuperJob опубликовал рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017-2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. В список попали два вуза из Екатеринбурга, они оба сохранили свои места по сравнению с прошлым годом, но зарплаты выпускников выросли.

Выпускники-экономисты Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина зарабатывают в среднем по 87 тысяч рублей, это на 7 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. 86 % выпускников остаются работать в родном городе. Вуз занял 12 место в рейтинге.

На две позиции ниже находится Уральский государственный экономический университет, выпускникам которого платят по 80 тысяч рублей, на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее. В Екатеринбурге остаются работать 75% закончивших университет.

На верхних строчках рейтинга ожидаемо находятся вузы столицы: выпускники МГИМО зарабатывают по 165 тысяч рублей, ВШЭ – 150 тысяч рублей, МГУ – 140 тысяч рублей. Санкт-Петербургский государственный университет попал на шестое место с зарплатами в 120 тысяч рублей. Первый из нестоличные университетов – Казанский (Приволжский) федеральный университет, 100 тысяч рублей и 9-е место. Столько же платят закончившим Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Екатеринбург, Марина Иванова

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