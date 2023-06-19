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Понедельник, 19 июня 2023, 12:15 мск

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Врачи назвали зарплату, которую считают приемлемой

В Свердловской области 10,3 тысячи вакансий в сфере здравоохранения. Ставки, о которых идет речь, открыты только за последние полгода, говорится в сообщении сервиса hh.ru. Причем на одну вакансию приходится 1,2 резюме – это говорит о кадровом дефиците.

«Количество вакансий на 42% больше, чем годом ранее. Средние предлагаемые зарплаты составляют 40-75 тысяч рублей (год назад – 34-60 тысяч)», – уточнили там.

Согласно опросу, который проводили среди работников сферы медицины и фармацевтики, многих не устраивает размер оплаты труда – это отметили 84% опрошенных. Каждый второй уточнил, что доход медика должен быть вдвое больше нынешнего.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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