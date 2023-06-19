На озере Балтым нашли тело мужчины (ФОТО)

В Верхней Пышме сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели 50-летнего мужчины. Его тело было обнаружено утром 17 июня недалеко от пляжа «Зайково» на озере Балтым.

По данным СК, на трупе нет каких-либо телесных повреждений. По заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате утопления. Признаков криминала нет. Следователи проводят процессуальную проверку.

Погибший мужчина пропал без вести 15 июня. По словам родственников, он хотел пойти рыбачить на лодочную станцию. «Сообщение о безвестном исчезновении данного гражданина поступило в территориальный отдел полиции 15 июня. В ходе поисковых мероприятий его тело было обнаружено. Для извлечения его из воды привлекались сотрудники МЧС. Наработанные материалы сотрудниками МВД переданы по подследственности в региональный СКР», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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