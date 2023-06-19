В мэрии пока не решили, кто займется экологией

Комитет по экологии Екатеринбурга покинул Артур Зиганшин, проработавший там чуть больше года. Его назначили в марте 2022-го, однако за период, проведенный на посту руководителя комитета, он ничем не отметился. В качестве своих достижений за минувший год даже сам г-н Зиганшин назвал только поступление в адрес комитета 3350 обращений граждан и организаций, встречи с жителями города, а также мероприятия, которые проводят многочисленные экологические движения, которые успешно существуют в Екатеринбурге уже многие годы.

«Я предпочитаю живое, настоящее дело, где видны результаты твоих усилий, поэтому сегодня я делаю следующий шаг вперед», – написал в своем ВК теперь уже бывший глава комитета по экологии.

Отметим, пока что руководить комитетом будет заместитель – Татьяна Савина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»