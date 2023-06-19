В Первоуральске хозяин сбросил собаку с седьмого этажа

В минувшую субботу в Первоуральске на улице Береговой собака упала с седьмого этажа. Об этом сообщил паблик «Вконтакте» «Инцидент Первоуральск». Местные говорят, что после происшествия на улицу вышел хозяин питомца. Очевидцы предлагали забрать животное и доставить в ветклинику Екатеринбурга за свои деньги, но владелец собаки вел себя агрессивно и не давал оказать помощь.

Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, дело даже дошло до драки. Но к прибытию полицейских конфликт закончился, а его участников уже не было на месте. Агентству сообщили в ОМВД по Первоуральску, что к ним поступило сообщение от жильцов дома о том, что их сосед выкинул с балкона собаку. Проводится проверка.

Первоуральск, Владислав Тринько

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