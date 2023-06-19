В Екатеринбурге отметили благотворительный праздник Белого цветка (ФОТО)

Екатеринбургская епархия провела благотворительный праздник Белого цветка, основанный более ста лет назад семьей императора Николая II. В честь 300-летия Екатеринбурга культурная акция прошла с особым размахом, получив поддержку областного правительства и городской администрации. Праздничные мероприятия устроили сразу на трех площадках: перед Храмом на Крови, в сквере у памятника Петру и Февронии, а также в Литературном квартале.

В торжественном открытии приняли участие митрополит Евгений, вице-губернатор Павел Креков, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, руководитель регионального отделения «Красного креста» Ирина Левина и духовник Православной службы милосердия протоиерей Евгений Попиченко.

Изюминкой праздника стал парад-конкурс детских колясок, украшенных белыми цветами. В нем приняли участие 25 семей, а особо отличившиеся конкурсанты получили призы. «Я бы очень хотел пожелать, чтобы население нашего города Екатеринбурга возрастало, росло, не столько за счет тех людей, которые приезжают, сколько за счет тех, кто рождается. Чтобы в городе была любовь, чтобы было много молодых людей, которые слушают своих старших наставников, которые рождают детей и воспитывают их в добрых традициях. И чтобы каждый год носителей белого цветка и добра, которое этот цветок символизирует, становилось больше и больше», – обратился к собравшимся митрополит Евгений.

Празднование продолжилось музыкальным шествием и выступлением оркестра «Уралбэнд». Также возле храма гости праздника могли бесплатно проверить свое здоровье. На площадке работали передвижной флюорограф, кардиопост и мобильный пункт тестирования на ВИЧ, желающие могли получить консультацию терапевтов.

На летней эстраде в Литературном квартале состоялся хоровой фестиваль, в котором приняли участие творческие коллективы православных организаций. Здесь же прошла встреча с детской писательницей и поэтессой Татьяной Горкуновой. В сквере у памятника Петру и Февронии развернулись ярмарка угощений и детские мастер-классы. На всех трех площадках в течение дня работали благотворительные ярмарки. На них можно было приобрести белые цветы, изготовленные прихожанами храмов, а также изделия ручной работы проекта «От сердца к сердцу». Вырученные средства будут направлены на поддержку и реабилитацию участников СВО, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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