Криптовалюту и майнинг в России надо легализовать, но процесс будет непростым – мнение известного юриста

Криптовалюта в России в ближайшее время будет выведена в легальное поле, а казна сможет получать доход с майнинга. Данная тема, как сообщает РБК, активно обсуждалась в рамках панельной дискуссии на ПМЭФ. В обсуждении темы приняли участие директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс, депутат Госдумы Анатолий Аксаков и другие спикеры.

В центре обсуждения находился вопрос регулирования сферы майнинга и оборота криптовалют в стране в целом. По оценкам Минфина, майнеры в России добывают криптовалюту на $4 млрд, прибыль составляет примерно 100 млрд руб., и если применить ставку налога в 20%, это будет порядка 20 млрд руб., к поступлению в казну, сообщил Иван Чебесков.

По словам Анатолия Аксакова, в Госдуме готовятся уже в июле принять в первом чтении четыре необходимых законопроекта. Законопроекты о майнинге, об экспериментально-правовых режимах (ЭПР), о налогообложении майнеров и об ответственности за незаконный майнинг активно обсуждаются депутатами. В осеннюю сессию они могут пройти уже второе и третье чтения, таким образом, в следующем году «белый лебедь», как назвали отрасль майнинга на конференции, «полетит или по крайней мере поплывет», сказал Аксаков.

По мнению главы адвокатской конторы «Магнат» адвоката Андрея Мелихова, процесс обеления криптобизнеса простым не будет.

«Никто из криптовалютчиков не торопится на официальный портал налоговой инспекции. Поэтому процесс будет сопровождаться болезненными налоговыми делами, уголовным преследованием за незаконные валютные операции, незаконную банковскую деятельность, уклонение от уплаты налогов. Согласно первому закону термодинамики, которым активно пользуется Правосудие, ничто не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно. По отношению к крипте всегда остается след от реальных денег, наличных или безналичных. А дальше дело техники – попали в поле зрения – выкрутиться будет тяжело», – считает Андрей Мелихов.

По его мнению, утверждение, что майнеры могли бы платить 20 мрд рублей налогов, – несколько наивное. «Могли, но не будут. Содержание контролирующего аппарата будет стоить дороже: налоговики, правоохранители всех мастей, судебная власть, учреждения исполнения наказаний (тюрьма) и прочее, – считает юрист. – Может быть, другой подход будет рентабельнее и практичнее – легализация криптовалюты и операций с ней, майнинг, минимальный размер налогообложения, и через три-пять лет страна будет иметь целый класс потенциальных инвесторов, легальных и на блюдечке».

Екатеринбург, Елена Васильева

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