В Академическом медиков поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

В Академическом в третий раз отметили День медицинского работника. С каждым годом врачей в районе становится все больше, а учитывая планы по строительству медкластера и новых больниц, этот тренд сохранится.

Впервые День медицинского работника в Академическом отмечали три года назад по инициативе самих медиков, которую поддержали основатели района – АО СЗ «РСГ-Академическое». На этот раз торжественные мероприятия прошли в школе № 19. В честь профессионального праздника медработникам вручили грамоты от депутатов заксобрания Свердловской области и гордумы Екатеринбурга.

На праздник в Академический пригласили сотрудников медучреждений, которые находятся на территории восьмого района Екатеринбурга. Это врачи Первой детской поликлиники, станции СМП им. Капиноса и подстанции, расположенной в Академическом, а также центральных ГКБ № 2 и № 6, детской ГКБ № 11, областного специализированного центра медреабилитации «Озеро Чусовское», Свердловского госпиталя для ветеранов войн, военного клинического госпиталя войск нацгвардии РФ, областного онкологического диспансера, ОДКБ и территориального центра медицины катастроф.

«Сегодня я хотел бы особо выделить две организации, которые вместе с нами развивают этот район – это Первая детская поликлиника, которая уже восемь лет работает, на учете у нее находится более 30 тысяч детей, и вместе с нами они подготовили программу развития своей филиальной сети. А также станция скорой помощи – в этом году будет уже четыре года как вы вместе с нами идете рука об руку, и нам кажется, что помощь стала действительно быстрее приходить к нашим жителям», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

С каждым годом количество объектов здравоохранения в Академическом будет расти. Уже в этом году будет сдана взрослая поликлиника на 1200 посещений в смену. Кроме того, в ближайшие годы появятся новые филиалы Первой детской поликлиники и начнется строительство нового, просторного и современного, здания НИИ ОММ, а затем – и медкластера.

«Мы, когда задумывали наш район в 2005 году, изначально заложили в качестве ядра медицинский кластер. И сегодня мы прилагаем максимум усилий, чтобы он был реализован. Я надеюсь, что уже в следующем году начнется и успешно завершится строительство новых зданий НИИ ОММ. По крайней мере, мы со своей стороны сделали все, чтобы на федеральном уровне не осталось ни одного вопроса, ни одной технической заминки для реализации этого проекта», – добавил Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»