Рост цен на путевки в Турцию разогнал инфляцию в Свердловской области

Темп годовой инфляции в Свердловской области в мае увеличился до 2,73% – почти на 0,5% больше, чем в апреле. Эксперты объясняют это повышением спроса и цен на туристические путевки и авиабилеты.

Инфляция по Свердловской области в мае оказалась выше, чем по Уральскому федеральному округу (1,47%) и России в целом (2,51%). При это продукты и непродовольственные товары были дешевле, чем год назад. А вот графа «услуги» подорожала.

«В мае 2023 года продовольственные товары в области были в целом дешевле, чем год назад (на 2,83%), годовое снижение цен по сравнению с апрелем ускорилось. В Свердловской области погода в мае была более теплой и солнечной по сравнению с прошлым годом, что способствовало снижению издержек, росту урожайности и увеличению объемов выпуска местными производителями. В результате существенно снизились годовые темпы прироста цен на огурцы, а помидоры стали дешевле, чем годом ранее», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Непродовольственные товары тоже стали чуть дешевле (на 0,36%), годовое снижение цен по сравнению с апрелем замедлилось. А вот годовой темп прироста цен на услуги вырос до 15,41% после 12,49% в апреле.

«В мае текущего года спрос на курортный отдых оказался значительно выше, чем годом ранее. Как следствие, заметно ускорился годовой рост цен как на поездки за границу (в первую очередь, в Турцию), так и на российское побережье Черного моря. В условиях ограниченного числа прямых рейсов за границу выросла нагрузка на внутренние транзитные маршруты и альтернативные туристические направления, что привело к увеличению годовых темпов прироста цен на железнодорожные билеты», – отметили эксперты Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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