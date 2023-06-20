По заданию мэрии в соцсетях будут искать желающих выйти на акции протеста

Администрация Екатеринбурга заказала проведение социологического исследования в соцсетях по противодействию экстремизму, итогом которого станет поиск готовых к протестам горожан. «Целью проведения комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму является выявление рисков намеренного направленного распространения, противоречащих действующему законодательству РФ сведений пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявление причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения контент», – сообщается в техзадании. В рамках этого исследования будут организованы соцопрос, фокус-группы и анализ содержания форумов и блогов, причем искать будут как явные, так и скрытые экстремистские материалы.

Результаты исследования должны быть представлены на семинаре, где будут присутствовать как минимум 10 ученых, занимающихся проблемой экстремизма. И результаты исследования, и спичи с семинара войдут в итоговый доклад, в котором нужно будет сделать вывод о готовности горожан к акциям протестов. «Информационно-аналитический доклад должен содержать рекомендации по предотвращению и предупреждению распространения в сети Интернет информации, появление которой может привести к случайным или специально организованным отдельными лицами и группами протестным действиям в виде несанкционированных митингов, демонстраций, иных возможных экстремистских актов. Информационно-аналитический доклад должен включать информацию об уровне готовности разных групп населения Екатеринбурга к активным протестным действиям, основанном на сведениях, полученных из социальных сетей, блогов, форумов», – готовится в документе.

За свою работу подрядчик получит максимум 410 тысяч рублей. Аналогичные исследования мэрия проводит несколько лет подряд. Суммы, которое выделяют на эти цели, практически не меняется. В 2019 и 2020 годах победителем становилась екатеринбургская компания «Эн-групп»В 2021 году – компания из Иваново «Стратегия», закупку за прошлый год обнаружить не удалось.

Екатеринбург, Марина Иванова

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