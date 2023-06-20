Полиция устроила рейд на четвертой овощебазе

В Железнодорожном районе Екатеринбурга проходит полицейский рейд в рамках операции «Улица». С утра работники МВД проверяют четвертую овощебазу, торговые точки и «другие места концентрации иностранных граждан».

В рейде принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, представители подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, отдел по контролю за оборотом наркотиков, отдела по делам несовершеннолетних.

«Особое внимание уделяется охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним. Традиционно выявляются правонарушения в миграционной сфере», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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