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Вторник, 20 июня 2023, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

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Полиция устроила рейд на четвертой овощебазе

Фото УМВД по Екатеринбургу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга проходит полицейский рейд в рамках операции «Улица». С утра работники МВД проверяют четвертую овощебазу, торговые точки и «другие места концентрации иностранных граждан».

В рейде принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, представители подразделений по вопросам миграции, уголовного розыска, отдел по контролю за оборотом наркотиков, отдела по делам несовершеннолетних.

«Особое внимание уделяется охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним. Традиционно выявляются правонарушения в миграционной сфере», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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